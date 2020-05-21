كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر البحرية الأمريكية تعلن تحييد شخص أصاب أحد عناصرها بقاعدة في تكساس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، تحييد شخص عقب إطلاق نار أدى لإصابة أحد عناصرها في قاعدة في تكساس، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي سياق آخر، كانت البحرية الأمريكية، أعلنت ارتفاع عدد البحارة المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" على متن المدمرة "يو إس إس كيد" إلى 33 فردا.

وقالت البحرية الأمريكية: إنه "تم إجلاء بحار آخر إلى الولايات المتحدة، فيما تواصل المدمرة إبحارها إلى الميناء"، لافتة إلى أن "البحارة على متن المدمرة يرتدون أقنعة N95 والملابس الواقية".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جوناثان هوفمان، قد أكد يوم أمس الجمعة، على أن "الفحوصات كشفت عن إصابة أحد البحارة من طاقم المدمرة بالفيروس بعد إجلائه عن السفينة"، لافتاً إلى "تشخيص مزيد من الإصابات على متنها لاحقا".

Advertisements

ونقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق عن مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن "نتائج فحص كورونا لأكثر من 10 بحارة على متن المدمرة جاءت إيجابية".

وكانت المدمرة "كيد" تنفذ مهمة لمكافحة تهريب المخدرات في البحر الكاريبي، قبل اكتشاف فيروس كورونا على متنها وقرار عودتها إلى مرساها.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.