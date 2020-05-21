كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر "بومبيو" ينتقد الصين بسبب "التهديدات التجارية المعادية" وسط جائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تعامل بكين مع جائحة فيروس كورونا المستجد بينما أعرب عن دعمه لدعوة أستراليا إلى إجراء تحقيق مستقل في أصول الفيروس.

وقال "بومبيو"، في خطاب إعلامي في واشنطن، يوم الأربعاء: "أولًا، الحقائق الأساسية. كانت الصين محكومة بنظام وحشي واستبدادي ونظام شيوعي منذ عام 1949... لعدة عقود اعتقدنا أن النظام سيصبح مثلنا أكثر من خلال التجارة والتبادل العلمي والتواصل الدبلوماسي، والسماح لهم في منظمة التجارة العالمية باعتبارها دولة نامية. هذا لم يحدث"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

واستمرت وزيرة الخارجية متأسفة على حقيقة أن الآمال الأولية في أن "يتغير النظام" من خلال التجارة والجهود الدبلوماسية والتبادل العلمي لتصبح أشبه بأن الولايات المتحدة أثبتت عدم جدواها.

وأضاف "بومبيو": "لقد قللنا إلى حد كبير من درجة معاداة بكين أيديولوجيا وسياسيًا للدول الحرة. العالم كله يستيقظ على هذه الحقيقة".

وتطرق إلى رد الحزب الشيوعي الصيني على تفشي الفيروس في ووهان، والذي انتقدته واشنطن مرارًا وتكرارًا لأنه يفتقر إلى الشفافية، وقال "بومبيو"، إنها "عجلت بفهم أكثر واقعية للصين الشيوعية".

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وقال المسؤول الأمريكي: "اختار الحزب تدمير عينات حية من الفيروس بدلًا من مشاركتها أو طلب منا المساعدة في تأمينها".

عند هذه النقطة في الخطاب، أكد "بومبيو" على دعم بلاده لأستراليا، التي دعت في وقت سابق إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في أصول فيروس كورونا، وانتقدت رد الصين على مبادرة كانبرا.

وأوضح "بومبيو": "اختار الحزب الشيوعي الصيني تهديد أستراليا بالعقاب الاقتصادي بسبب الفعل البسيط المتمثل في طلب إجراء تحقيق مستقل في أصل الفيروس. إنها ليست على حق"، محذرًا من أن العالم يستيقظ على واقع النظام الشيوعي".

وخلص بومبيو إلى: "نحن نقف مع أستراليا ومع أكثر من 120 دولة الآن الذين قبلوا الدعوة الأمريكية لإجراء تحقيق في أصل الفيروس، حتى نتمكن من فهم الخطأ الذي حدث وإنقاذ الأرواح الآن، وفي المستقبل".

وسط تصاعد مزاعم لا أساس لها من التستر، رفضت الصين مرارًا وتكرارًا التقليل من شأن نطاق تفشي الفيروس.