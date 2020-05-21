كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر أكثر من 170 ألف وفاة في أوروبا بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بأن أوروبا سجلت أكثر من 170 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة فرانس برس، أن عدد وفيات فيروس كورونا في أوروبا بلغ أكثر من 160 ألف حالة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت من أن أوروبا "لا تزال في قبضة هذا الوباء"، حيث قال المدير الإقليمي الدكتور هانز كلوجر: "تمثل المنطقة الأوروبية اليوم 46٪ من الحالات، و63٪ من الوفيات على مستوى العالم".

على الرغم من أن أوروبا ترى أدلة على "استقرار أو انخفاض" في الحالات الجديدة منذ إدخال تدابير التباعد الاجتماعي، حذرت منظمة الصحة العالمية من الرضا عن النفس.

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وقالت: "هذا الفيروس لا يرحم. يجب أن نظل متيقظين ومثابرين وأن نكون صبورين ومستعدين لزيادة الإجراءات عند الحاجة ".

زادت الحالات التراكمية لـ Covid-19 بنسبة 15 ٪ خلال الأيام السبعة الماضية، بينما ارتفعت الوفيات بنسبة 17 ٪ خلال نفس الفترة.

وكانت آخر إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، سجلت مليوني و184 ألف و784 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 553.260 حالة، مقابل 146.899 حالة وفاة.

وقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بمجموع 678.210 حالة، ويليها إسبانيا بـ 184.948 حالة، وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا بـ 168.941 حالة، وتواجدت فرنسا في المركز الرابع بـ 165.027 حالة إصابة، بينما جاءت ألمانيا في المركز الخامس بإجمالي 137.698 حالة.

وأما بالنسبة لأعداد وفيات فيروس كورونا في الدول الأوروبية، تصدرت أمريكا المرتبة الأولى بإجمالي 34.641 شخصًا، ويليها إيطاليا بـ 22.170 حالة، وفي المرتبة الثالثة جاءت إسبانيا بـ 19.315 حالة، وفي المركز الرابع تواجدت فرنسا بـ 17.920 حالة وفاة، وختامًا في المركز الخامس جاءت بريطانيا بمجموع 13.729 حالة.