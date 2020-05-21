كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر دبلوماسي روسي يكشف سبب عدم قابلية "صفقة القرن" للتطبيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين للشرق الأوسط وأفريقيا، في مقابلة، أن موسكو تعتبر أنه من المستحيل المضي قدمًا في خطة سلام "ترامب" -صفقة القرن- لأنها لا تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف المعنية.

وتعليقًا على محادثته الهاتفية يوم الثلاثاء مع آفي بيركويتز، المستشار البارز لمهندس خطة سلام ترامب جاريد كوشنر، أشار "بوجدانوف" إلى أن "بيركويتز" "اتصل بي وبدأ في مناقشة الحاجة لدفع صفقة القرن إلى الأمام. قلت له، إن هذا مستحيل، لأن الجانب الأمريكي يعرف موقف الفلسطينيين، وموقف جميع العرب والجامعة العربية في هذا الأمر بشكل جيد"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقال نائب وزير الخارجية، إنه أوضح تامًا لنظيره الأمريكي، أن روسيا تعترف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية،مؤكدًا: "موقفنا ثابت ولا يتغير".

ورفض "بوجدانوف" أيضًا، تقريرًا أعده أكسيوس نقلًا عن دبلوماسيين غربيين يشير إلى أن روسيا عرضت تسهيل اجتماع بين مسؤولي الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية في جنيف في الأسابيع المقبلة، وقال المسؤول الروسي: "أي قمة؟ ما جنيف؟.. هذا هراء كامل".

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وأضاف "بوجدانوف"، أنه أبلغ "بيركويتز" بضرورة تجميع اللجنة الرباعية للشرق الأوسط "لمناقشة الوضع ومعرفة كيفية الخروج منه".

في يوم الأربعا، أشار فاسيلي نيبينزيا، الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، إلى أن موسكو مستعدة لعقد مؤتمر هاتفي للجنة الرباعية للشرق الأوسط حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني (الذي يتكون من روسيا، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) للمساعدة في التوسط في التوترات المتصاعدة الأخيرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وقد كشفت إدارة "ترامب" النقاب عن خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية "صفقة القرن" في يناير. في حين أشاد كبار المسؤولين الإسرائيليين بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاقتراح، رفض مسؤولو السلطة الفلسطينية ذلك على الفور، مشيرين إلى أنه لن يتم الموافقة عليه أبدًا وانتمائه إلى "سلة قمامة التاريخ".