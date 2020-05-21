كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر المسماري: المعركة مستمرة ضد الإرهاب في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، اليوم الخميس، أن المعركة مستمرة ضد الإرهاب في ليبيا.

وقال المسماري، في تصريحات صحفية نقلتها قناة سكاي نيوز عربية، إن ميليشيات طرابلس تستهدف مدينة الأصابعة بصواريخ الغراد.

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، مقتل 8 من قوات الجيش الوطني الليبي خلال تصديهم لهجمات لميليشيات طرابلس، وتم إفشال مخطط تركيا لتقسيم بلادنا والسيطرة على مقدراتها.

وأكد "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الأربعاء، أن طرابلس ستعود قريبا إلى حضن الوطن، مضيفا: "سنزف إليكم أخباراً سارة خلال الساعات المقبلة".

Advertisements

وتابع: "القوات المسلحة قتلت العشرات من الإرهابيين ودمرت الكثير من المدرعات في عملية صد ناجحة لهجوم المليشيات".

وتقدم تركيا دعما عسكريا كبيرا للميليشيات المرتبطة بحكومة فائز السراج، سواء بإرسال مستشارين عسكريين أو جنود أو أسلحة، أو حتى مرتزقة من سوريا.

وشدد المسماري على أن "قواتنا المسلحة هي جيش الشعب الليبي" وأن "معركتنا لن تنتهي حتى نقضي على تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في بلادنا".

والثلاثاء، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا نقلت دفعة جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لها إلى العاصمة الليبية طرابلس، في خضم أزمة فيروس كورونا المستجد.