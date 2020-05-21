كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تقترح تشريع أمن قومي لهونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الخميس، أن الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني سيقترح تشريع للأمن القومي لإقليم هونج كونج في دورته السنوية.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، تبدأ الهيئة ذات الطابع المطاطي إلى حد كبير جلستها السنوية يوم الجمعة في بكين.

وكان قد أظهر بعض النشطاء المؤيدين للديمقراطية الخمسة عشر الذين اعتقلوا في مداهمات للشرطة في إقليم هونج كونج تحديًا، يوم الاثنين، حيث مُثلوا أمام المحكمة للاستماع إلى تهم المشاركة في مظاهرات غير قانونية مناهضة للحكومة العام الماضي.

ورد فيغو تشان، نائب منظم جبهة حقوق الإنسان المدنية: "التظاهر ليس جريمة. أنا أفهم هذا."، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأجاب المشرع السابق ليونج كوك هونغج، المعروف أيضًا باسم "الشعر الطويل": "أنا أفهم أن الحكومة هراء".

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وقال رافائيل وونج، وهو ناشط في رابطة الاشتراكيين الديموقراطيين: "أفهم أن هذه ملاحقة سياسية".

وكان من بين الذين اُعتقلوا الشهر الماضي سياسيون مخضرمون وعملاق النشر وكبار المحامين في أكبر حملة قمع ضد شخصيات الحركة الرئيسية منذ بدء الاحتجاجات. ووجهت الخطوة انتقادات من نشطاء حقوقيين وسياسيين غربيين.

في ذلك الوقت، كان مكتب شؤون هونج كونج وماكاو الصيني يصف عمليات الاعتقال بأنها "إجراءات تطبيق قانون عادية" تتم على أساس الأدلة التي جمعتها الشرطة، مضيفًا، أن بعض "الراديكاليين" كانوا غافلين عن تدخل القوى الخارجية.

منحت محكمة الصلح في غرب كولون الكفالة لجميع المتهمين وأرجأت القضية حتى 15 يونيو بناء على طلب الادعاء. وأدلى العديد من المتهمين بتصريحات متحدية عندما سُئلوا عما إذا كانوا يفهمون اتهاماتهم.

ونفت حكومة هونج كونج والشرطة، أن الاعتقالات لها دوافع سياسية، قائلة، إنها تتوافق مع سيادة القانون.