كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة اللبنانية تسجل 63 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 1024 إصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، 63 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 1024 إصابة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد - 19" في البلاد، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 931 حالة.

وذكرت الوزارة اللبنانية أنه لم يتم رصد أي وفيات جديدة جراء عدوى فيروس كورونا، ليبقى عدد ضحايا المرض عند مستوى 26 شخصا، لافتة إلى تسجيل 4 حالات شفاء جديدة بين المصابين بالفيروس، لتصل حصيلة المتعافين إلى 251 شخصا.

وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، قد أعلن يوم أمس الأحد، أن حكومته قررت بدء عملية إعادة فتح البلاد جزئيا اعتبارا من الاثنين، بعد أسابيع من حالة التعبئة العامة التي فرضتها الحكومة ضمن الجهود لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,835 مليون إصابة، بينهم أكثر من 317 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,872 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.