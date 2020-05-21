كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر هجوم سيبراني يستهدف عشرات المواقع الإلكترونية في إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهدف هجوم إلكتروني واسع النطاق، اليوم الخميس، عشرات المواقع الإلكترونية، غير أنه لم تسجل أضرار في البنية التحتية في إسرائيل.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية، إن إسرائيل تعرضت، في وقت سابق من اليوم الخميس، إلى هجوم إلكتروني واسع تسبب في تعطل عشرات المواقع الإلكترونية، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وأوضحت المصادر الأمنية، أن المواقع الإلكترونية تعطلت وتمت السيطرة عليها ونشر صور لمدن مركزية في اسرائيل، تتعرض للحرق، بحسب ما أفاد مراسل سكاي نيوز في القدس.

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وقالت منظومة السايبر الوطنية الإسرائيلية، في وقت لاحق، إنه لم تسجل أية أضرار للبنى التحتية في إسرائيل جراء الهجوم الإلكتروني الذي شنته أطراف خارجية على مواقع إسرائيلية.

وفي بيان للمنظومة، أكدت فيه أن الحديث يدور عن أضرار طفيفة لمواقع إسرائيلية خاصة، وحتى هذه اللحظة لم يبلغ عن اختراقات لمواقع حكومية أو أمنية أو اقتصادية هامة.

وقد حذرت منظومة السايبر الإسرائيلية، قبل أيام، الجهات الرسمية من إمكانية شن هجوم إلكتروني على إسرائيل بمناسبة يوم القدس، الذي تحييه إيران كل عام.