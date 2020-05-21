كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الكويتية تسجل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أكدت في وقت سابق، شفاء 246 مصابا بكورونا، ليرتفع وجمالي المتعافين إلى 4339.

وقد رصدت وزارة الصحة الكويتية، 885 حالة جديدة مصابة بـ "كوفيد 19"، و8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الجمعة: "تم تسجيل 885 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12860، وتسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات 96".

ولفت البيان إلى أن عدد الحالات المصابة التي تتلقى العلاج بالمستشفيات 9124 حالة، من بينها 190 في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات.

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وتم تسجيل 189 حالة تعافي من الفيروس، ليصبح إجمالي المتعافين 3640 شخصا.

وتشيرالبيانات إلى تراجع طفيف في معدلات الإصابة اليومية عند 885 مقارنة مع 947 حالة جديدة سجلتها الكويت.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,466 مليون إصابة، بينهم أكثر من 299 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,678 مليون حالة شفاء.