كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل 84 شخصا جراء إعصار "إمفان" في الهند وبنجلادش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بمقتل 84 شخصًا جراء إعصار إعصار "إمفان"، في الهند وبنجلادش.

وضرب إعصار قوي شرق الهند وبنجلادش المجاورة، أمس الأربعاء، بأمطار غزيرة ورياح وأمواج مع إجلاء ملايين الأشخاص من هناك، في عملية معقدة بسبب الحملة ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية الهندية في نشرة في الساعة 3 مساءً، إن إعصار أمفان بدأ يتحرك إلى الداخل. (0930 بتوقيت جرينتش)، بعد اختمار لعدة أيام في خليج البنغال لتصبح واحدة من أقوى العواصف التي تضرب المنطقة في حوالي عقد من الزمان، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال مسؤولون في ولايتي أوديشا والبنغال الغربية في الهند، إن رياحا قوية مزقت الأسطح واقتلعت الأشجار وعمدت أعمدة الكهرباء وأصابت إمدادات الطاقة في بعض المناطق.

وفي بنجلادش، قال الوزير الصغير لإدارة الكوارث إنامور رحمن، إن نحو 2.4 مليون شخص في أكثر المناطق ضعفًا تحولوا إلى أكثر من 15 ألف مأوى للعواصف.

Advertisements

وأضاف "رحمن": "لقد كان من الصعب إجلاء الأشخاص مع الحفاظ على التباعد. لقد ضاعفنا عدد مراكز الإعصار لضمان الابتعاد الآمن والنظافة".

وقال مسؤولون من بنجلادش، إنهم نقلوا مئات اللاجئين الروهينجا من ميانمار، الذين يعيشون في جزيرة معرضة للفيضانات في خليج البنغال، إلى ملاجئ العواصف.

وذكر مسؤولون، أن المحاصيل القائمة قد تتضرر وتجرف مساحات كبيرة من الأراضي الخصبة. وكان المزارعون يساعدون في نقل الإنتاج ومئات الآلاف من حيوانات المزرعة إلى أرض أعلى.

وقال ميزانور خان خان، المسؤول الكبير بوزارة الزراعة في بنجلادش عن العاصفة: "لحسن الحظ، تم تقريبًا حصاد محصول الأرز. لا يزال بإمكانها ترك أثر الدمار".