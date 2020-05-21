كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر الاختبارات تكشف عن أجسام مضادة لكورونا لدى 5 نواب بمجلس الدوما الروسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة روسيا اليوم، في خبر لها، أن الاختبارات السريعة، كشفت عن وجود أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد، لدى خمسة من نواب مجلس الدوما الروسي.

وكان رئيس مجلس النواب الروسي فياتشيسلاف فولودين، قال في بداية جلسة عامة للمجلس أمس الأربعاء، إنه لم يكن معروفا من قبل إصابة الخمسة المذكورين بالفيروس.

وأضاف رئيس مجلس النواب الروسي: "هناك زملاء لنا مصابون بالمرض، دون الحاجة لدخول المستشفى. ولكن هناك أيضا من تبين، وفقا لنتائج الاختبارات، أنهم مرضوا سابقا لأن لديهم أجساما مضادة".

ولفت رئيس مجلس النواب الروسي، إلى أن النواب الخمسة ينتمون إلى كتل "روسيا الموحدة" و"الحزب الديمقراطي الليبرالي"، و"الحزب الشيوعي".

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وفي سياق متصل، صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، بأن تفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا يدخل مرحلة أكثر استقرارًا، بينما حذر من أن القيود يجب أن ترفع بعناية في 17 منطقة حيث تم السماح بهذه التحركات.

تجاوزت حالات الإصابة بالفيروس في روسيا حاجز الـ 300،ألف، اليوم الأربعاء، ولكن بأقل زيادة يومية في الإصابات منذ 1 مايو، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد أعلنت روسيا، يوم الثلاثاء، عن رفضها لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وجهها إلى منظمة الصحة العالمية؛ بسبب اعتقاده بأنها مسؤولة عن تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال مندوب روسيا لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف غينادي غاتيلوف: إن "موقفنا من ذلك أننا بالطبع نعتبره سلبيا"، مضيفًا: "نحن والجزء الأكبر من المجتمع الدولي نعتبر أن منظمة الصحة العالمية هي المؤسسة، التي يجب أن تتولى التنسيق الدولي في مجال الرعاية الصحية، وتتمثل المهمة الأساسية الآن في مكافحة فيروس كورونا".