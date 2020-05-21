عاجل.. 78 حالة إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة.. الحصيلة ترتفع إلى 7211

أعلنت وزارة الصحة، عصر اليوم الخميس، حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة، في ندوته الصحفية اليوم، إنه تم تسجيل 78 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 7211 حالة.

وسجلت معظم الحالات الجديدة بجهة الدار البيضاء سطات، وبينما سجلت باقي جعات مراكش آسفي فاس مكناس والشمال وسوس وجهة العاصمة الرباط.

واستبعدت المختبرات 6915 حالة كانت محتملة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المستبعدة من خلال تحليل مخبري، هو 105786 حالة مستبعدة.

ومن بين 78 حالة جديدة مسجلة، تم اكتشاف 65 حالة في إطار عملية تتبع المخالطين.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.