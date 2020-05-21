الموت يفجع بطلة سلسلة “مرجانة”

أفجع الموت الممثلة المغربية، سناء بحاج، في والدها، الذي توفي، حسب ما أعلنه الممثل محمد الشوبي.

وأعلن الشوبي، صباح اليوم الخميس، الخبر المحزن، من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إذ قال في تدوينته: “ببالغ الحزن، والأسى تلقينا خبر وفاة والد الفنانة الأخت سناء بحاج اللهم تغمده برحمتك، واجعله من أهل الجنة، إنا لله وانا اليه راجعون”.

وحضرت سناء بحاج في السباق الرمضاني الحالي، عبر القناة الأولى، في سلسلة تاريخية بعنوان “مرجانة”، مقتبسة من رواية أدبية للروائي البشير الذامون، “أرض المدامع”، بمشاركة كل من محمد خيي، وحسن فولان، وعبد السلام بوحسيني، وسناء الركراكي، وزهور السليماني.