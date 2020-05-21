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بتعاون مع الأمن المغربي.. السلطات الإسبانية توقف مغربيا بشبهة تزعمه خلية إرهابية

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سارة الطالبي 0 تبليغ

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أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الخميس، عن توقيف مغربي بشبهة تزعمه خلية إرهابية.

ونقلت وسائل إعلان إسبانية أنه، بتعاون مع المصالح الأمنية المغربية، فككت، اليوم، خلية مكونة من 4 أشخاص، يتزعمها مواطن مغربي.

العملية تمت، اليوم، في منطقة سوسيداد الريال، وأعلن أن زعيم الخلية مغربي، كان يقيم في ، وتقرر إيقافه، خوفا من تنفيذه لعمل إرهابي بعد انتقاله من برشلونة إلى العمل في الحقول الفلاحية بسوسيداد الريال.

وينتظر أن يتم تقديم الموقوفين، غدا الجمعة، أمام النيابة العامة الإسبانية، بينما لا تزال عملية تفتيش منازلهم، وأحد المستودعات، متواصلة.

 

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