الفقيه بنصالح.. العثور على جثة “ترجمان” لقي مصرعه في ظروف غامضة

عثر مواطنون، ليلة أمس الأربعاء، على جثة شخص داخل مكتبه، وهي في طور التحلل في مدينة الفقيه بن صالح، حيث لقي مصرعه في ظروف غامضة.
وحسب مصادر محلية، فإن الهالك، يبلغ من العمر 56 سنة، كان يشتغل قيد حياته في مجال الترجمة، ولقي مصرعه داخل مكتبه في زنقة كيل الحبوب وسط مدينة الفقيه بن صالح.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية، والأمنية انتقلت إلى عين المكان، حيث تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي للفقيه بن صالح.
وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، لمعرفة أسباب الوفاة بالموازاة مع إخضاع الجثة للتشريح الطبي.
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