تحدثت سيدة متقدمة في السن مع كاميرا “اليوم 24″، بعفوية، وعبرت عن كيفية تعاملها مع الجائحة، منذ بدايتها في المغرب.
المرأة قالت، إنها كانت قلقة من الفيروس في بداية الأمر، لكن التساقطات الأخيرة أدخلت على قلبها الفرحة، معتبرة إياها رحمة من الله، ما أدخل السرور إلى قلبها.
ووجهت المرأة المذكورة تحية لكل السلطات، التي بذلت مجهودا جبارا في مواجهة الظروف الحالية.
كانت هذه تفاصيل خبر مسنة من طنجة: شعرنا بالقلق في بداية الجائحة لكن تعايشنا و”كنفرحو راسنا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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