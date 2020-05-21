مسنة من طنجة: شعرنا بالقلق في بداية الجائحة لكن تعايشنا و”كنفرحو راسنا”

تحدثت سيدة متقدمة في السن مع كاميرا “اليوم 24″، بعفوية، وعبرت عن كيفية تعاملها مع الجائحة، منذ بدايتها في المغرب.

المرأة قالت، إنها كانت قلقة من الفيروس في بداية الأمر، لكن التساقطات الأخيرة أدخلت على قلبها الفرحة، معتبرة إياها رحمة من الله، ما أدخل السرور إلى قلبها.

ووجهت المرأة المذكورة تحية لكل السلطات، التي بذلت مجهودا جبارا في مواجهة الظروف الحالية.