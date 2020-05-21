البورصات العربيّة قبل عطلة العيد: المصريّة تنخفض والخليجيّة ترتفع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انخفضت البورصة المصرية اليوم، الخميس، على وقع تسجيل البلاد معدل نمو أبطأ وضعف الأرباح الفصلية، التي أعلنتها المجموعة المالية "هيرميس"، في حين استقرت بورصات الخليج الكبرى قبيل عطلات عيد الفطر التي تبدأ الأحد المقبل.

وسجلت مصر نموا خمسة بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، دون توقعات لنمو 5.9 بالمئة، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

وستخصم مصر، التي تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل دعمها ماليا، واحدا بالمئة من رواتب المواطنين لمدة 12 شهرا لتعويض الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا.

وانخفض المؤشر القيادي 0.9 بالمئة إلى 10110 نقاط. وكان لسهم البنك التجاري الدولي أكبر تأثير على المؤشر بتراجعه 2.7 بالمئة.

وهوت أسهم المجموعة المالية "هيرميس" 4.6 بالمئة في ثاني أكبر انخفاض لأسهم المؤشر. وأبلغ بنك الاستثمار عن تراجع بنحو 76 بالمئة في أرباح الربع الأول إلى 90 مليون جنيه مصري (5.69 مليون دولار).

واستقر المؤشر السعودي عند 7051 نقطة. وفقد سهم مصرف الراجحي 1.2 بالمئة من قيمته وصعد مجموعة سامبا المالية 2.6 بالمئة.

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وزاد سهم البنك الأهلي التجاري 0.8 بالمئة، محققا مكاسب لليوم السابع على التوالي، وكان البنك أعلن يوم الأحد عن زيادة 2.1 بالمئة في أرباح الربع الأول.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر الرئيسي 0.4 بالمئة إلى 4113 نقطة مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول 0.9 بالمئة وانخفاض سهم شركة اتصالات 0.4 بالمئة. وهبط سهم الشركة لليوم الثاني بعدما قالت إن رئيسها التنفيذي استقال.

أما مؤشر دبي فارتفع 0.3 بالمئة إلى 1939 نقطة. وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.6 في المئة، في حين صعد سهم شركة سوق دبي المالي 2.7 بالمئة بعد أن قفزت أرباحها الفصلية 23.5 بالمئة إلى 34.7 مليون درهم (9.45 مليون دولار).

وفي قطر، ختم المؤشر الرئيسي التعاملات مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 8873 نقطة، بدعم من زيادة 2.8 بالمئة في سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك البلاد.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.4 بالمئة إلى 5296 نقطة. وزاد مؤشر البحرين 0.7 بالمئة إلى 1270 نقطة وسار على خطى ارتفاعهما المؤشر العماني الذي أغلق على صعود نسبته 0.6 بالمئة مسجلا 3408 نقطة.