شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء الطوارئ في 3 مقاطعات.. اليابان تتوسع في رفع القيود والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي اليوم الخميس إنهاء حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات بغرب البلاد اليوم الخميس، وذلك في ظل تباطؤ ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا . وقال إن الحكومة سوف تنهى حالة الطوارئ في مقاطعات أوساكا وكيوتو وهيوجو، في حين سوف تستمر الطوارئ في طوكيو وثلاث مقاطعات أخرى وهوكايدو. وأضاف آبي أن الحكومة قد تنهى حالة الطوارئ في هذه المقاطعات يوم الاثنين المقبل في حال استمر تراجع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وقال وزير الانعاش الاقتصادي نيشيمورا ياسوتوشي للصحفيين اليوم الخميس إن الخبراء اتفقوا على خطة حكومية لانهاء حالة الطوارئ في مقاطعات أوساكا وكيوتو وهيوجو.

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