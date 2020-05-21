شكرا لقرائتكم خبر عن إيران : إصابة 10 آلاف كادر طبي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال نائب وزير الصحة الإيراني ، اليوم الخميس إن نحو عشرة آلاف من العاملين في قطاع الصحة في البلاد أصيبوا بفيروس كورونا.

وتواجه الخدمات الصحية في إيران، البلد الأكثر تضررا من مرض كوفيد-19 في الشرق الأوسط، ضغوطا شديدة في ظل تسجيل 7249 وفاة و129341 حالة إصابة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة في أبريل الماضي إن ما يربو على 100 من العاملين في الصحة توفوا بالمرض. ولم يرد المزيد من التفاصيل بشأن حالات الإصابة بين العاملين في قطاع الصحة.