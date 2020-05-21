مكتب إحصاء: إصابة أكثر من 60 ألفا بكورونا في إنجلترا كل أسبوع

أفادت بيانات أعدها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بأن أكثر من 60 ألف شخص يصابون بفيروس كورونا المستجد كل أسبوع في إنجلترا.
في المقابل، لم تجد الدراسة أي أدلة بشأن اختلاف نسب الإصابات بين الرجال والنساء، أو بين الأطفال والشباب والمسنين.
واستندت الدراسة إلى نتائج فحوصات أجريت على 14599 شخصا، وهي جزء من دراسة أطول يعكف المكتب على إتمامها بالتعاون مع جامعتي أوكسفورد ومانشستر والسلطات الصحية.
وأعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الخميس عن تسجيل 338 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة، مقابل 363 وفاة في اليوم السابق.
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