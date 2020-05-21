الصحة تعلن تسجيل 153 اصابة بكورونا في العراق

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تم فحص (٦١٥١) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٦٩٧٦٠)".وأوضحت الوزارة، أن "مختبراتها سجلت اليوم (١٥٣) إصابة في العراق موزعة كالتالي: (بغداد/ الرصافة: ٦٨، بغداد/ الكرخ: ٢٤، مدينة الطب: ٢١، البصرة: ١٥، النجف: ٣، السليمانية: ٣، اربيل: ٨، ديالى: ٩، ميسان: ١، واسط: ١"، منوهة الى "٤٥ حالة شفاء: (بغداد/ الرصافة: ٢، بغداد / الكرخ: ١٢، البصرة: ١٣، اربيل: ٢، بابل: ١، ذي قار: ٢، المثنى: ١٣)".

وتابعت، أنه تم "تسجيل 6 حالات وفاة (٣ حالات في بغداد/ الرصافة، وحالة في مدينة الطب، وحالة في ذي قار، واخرى في المثنى"، مبينة أن "مجموع الإصابات : ٣٨٧٧، وحالات الشفاء: ٢٤٨٣، والراقدين الكلي: ١٢٥٤، ومجموع الوفيات: ١٤٠".