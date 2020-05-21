أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، عن الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل 153 اصابة جديدة و45 حالة شفاء.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تم فحص (٦١٥١) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٦٩٧٦٠)".
وأوضحت الوزارة، أن "مختبراتها سجلت اليوم (١٥٣) إصابة في العراق موزعة كالتالي: (بغداد/ الرصافة: ٦٨، بغداد/ الكرخ: ٢٤، مدينة الطب: ٢١، البصرة: ١٥، النجف: ٣، السليمانية: ٣، اربيل: ٨، ديالى: ٩، ميسان: ١، واسط: ١"، منوهة الى "٤٥ حالة شفاء: (بغداد/ الرصافة: ٢، بغداد / الكرخ: ١٢، البصرة: ١٣، اربيل: ٢، بابل: ١، ذي قار: ٢، المثنى: ١٣)".
وأوضحت الوزارة، أن "مختبراتها سجلت اليوم (١٥٣) إصابة في العراق موزعة كالتالي: (بغداد/ الرصافة: ٦٨، بغداد/ الكرخ: ٢٤، مدينة الطب: ٢١، البصرة: ١٥، النجف: ٣، السليمانية: ٣، اربيل: ٨، ديالى: ٩، ميسان: ١، واسط: ١"، منوهة الى "٤٥ حالة شفاء: (بغداد/ الرصافة: ٢، بغداد / الكرخ: ١٢، البصرة: ١٣، اربيل: ٢، بابل: ١، ذي قار: ٢، المثنى: ١٣)".
وتابعت، أنه تم "تسجيل 6 حالات وفاة (٣ حالات في بغداد/ الرصافة، وحالة في مدينة الطب، وحالة في ذي قار، واخرى في المثنى"، مبينة أن "مجموع الإصابات : ٣٨٧٧، وحالات الشفاء: ٢٤٨٣، والراقدين الكلي: ١٢٥٤، ومجموع الوفيات: ١٤٠".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن تسجيل 153 اصابة بكورونا في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.