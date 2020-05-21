17 محجورا وافدا من خمس دول يغادرون الحجر الصحي في النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، الخميس، عن مغادرة 17 محجورا وافدا من خمس دول الحجر الصحي في المحافظة
وأضافت، أن "الوافدين موزعين بواقع 1 من الكويت و2 من الاردن و4 من مصر و4 من اوكرانيا و6 من تركيا امضوا مدة الحجر الصحي واجريت لهم الفحوصات اللازمة وغادروا اماكن الحجر دون اعراض مرضية"، مشيرة الى أن "بمغادرة هؤلاء يكون مجموع المحجورين المتبقين في اماكن الحجر الصحي 74 محجورا منهم 20 وافدا و54 ملامسا لحالات مرضية مشخصة".
ودعت الدائرة، داعيا المواطنين من الوافدين والملامسين ( ضيوفنا ) الى "التعاون مع الجهات الصحية وان حجرهم لمصلحتهم ولسلامتهم وسلامة عوائلهم اضافة الى سلامة ابناء المحافظة من احتمال الاصابه بالعدوى جراء عدم الالتزام بالحجر الصحي وانهم سيكونون تحت رعايتنا وبالقرب منا لغرض متابعتهم وفحصهم يوميا".
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