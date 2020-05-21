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بالصورة.. نجم النوارس يتحدى الحظر ويستعد لممتاز الكرة بالـ '6 باك'

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2020-05-21 | 17:13

بالصورة.. نجم النوارس يتحدى الحظر ويستعد لممتاز الكرة بالـ

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فاجئ نجم فريق كرة القدم بنادي الزوراء، مهند عبد الرحيم، جماهير النوارس بصورة جديدة خلال استعداداته لاستئناف مباريات دوري الكرة الممتاز 2019/ 2020.
وظهر قائد النوارس في أحدث صورة له اليوم الخميس، بقوام رشيق مع عضلات البطن الـ "6 باك"، في الوقت الذي يعاني فيه اغلب اللاعبين من زيادة في الوزن.

ويتدرب عبد الرحيم في المنزل بسبب إجراءات حظر التجوال ومنع التجمعات والأنشطة والتدريبات من قبل لجنة الصحة والسلامة.

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ومن المؤمل ان يتم استئناف دوري الكرة الممتاز في الثالث من شهر تموز المقبل، بعد توقفه منتصف اذار الماضي بسبب جائحة .

 

 

 

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محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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