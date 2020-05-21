بالصورة.. نجم النوارس يتحدى الحظر ويستعد لممتاز الكرة بالـ '6 باك'

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2020-05-21 | 17:13
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فاجئ نجم فريق كرة القدم بنادي الزوراء، مهند عبد الرحيم، جماهير النوارس بصورة جديدة خلال استعداداته لاستئناف مباريات دوري الكرة الممتاز 2019/ 2020.
وظهر قائد النوارس في أحدث صورة له اليوم الخميس، بقوام رشيق مع عضلات البطن الـ "6 باك"، في الوقت الذي يعاني فيه اغلب اللاعبين من زيادة في الوزن.
ويتدرب عبد الرحيم في المنزل بسبب إجراءات حظر التجوال ومنع التجمعات والأنشطة والتدريبات الرياضية من قبل لجنة الصحة والسلامة.
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ومن المؤمل ان يتم استئناف دوري الكرة الممتاز في الثالث من شهر تموز المقبل، بعد توقفه منتصف اذار الماضي بسبب جائحة كورونا.
ويتدرب عبد الرحيم في المنزل بسبب إجراءات حظر التجوال ومنع التجمعات والأنشطة والتدريبات الرياضية من قبل لجنة الصحة والسلامة.
ومن المؤمل ان يتم استئناف دوري الكرة الممتاز في الثالث من شهر تموز المقبل، بعد توقفه منتصف اذار الماضي بسبب جائحة كورونا.
المحرر: محمد خليل
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