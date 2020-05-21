بالصورة.. نجم النوارس يتحدى الحظر ويستعد لممتاز الكرة بالـ '6 باك'

وظهر قائد النوارس في أحدث صورة له اليوم الخميس، بقوام رشيق مع عضلات البطن الـ "6 باك"، في الوقت الذي يعاني فيه اغلب اللاعبين من زيادة في الوزن.

ويتدرب عبد الرحيم في المنزل بسبب إجراءات حظر التجوال ومنع التجمعات والأنشطة والتدريبات الرياضية من قبل لجنة الصحة والسلامة.



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