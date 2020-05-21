انتحار شاب شنقاً داخل منزله جنوب شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بانتحار شاب شنقاً داخل منزله جنوب شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شاباً يبلغ من العمر 19 عاماً انتحر من خلال شنق نفسه داخل احدى غرف المنزل ضمن منطقة الزعفرانية".
وتشهد بغداد ومحافظات عدة بين فترة واخرى حالات انتحار لمختلف الفئات اغلبها من الشباب.
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