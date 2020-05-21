أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الخميس، عن اعتقال عصابة مكونة من خمسة متهمين قتلت مشرفا على مؤسسة اعلامية غربي العاصمة. وقالت المديرية ببيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد من القاء القبض على العصابة الاجرامية المكونة من خمسة متهمين والذين قاموا باغتيال المرحوم (نزار ذنون الطائي) المشرف العام لمؤسسة اعلامية في منطقة حي الجامعة".



وأضافت، أن "بعد التعمق معهم بالتحقيق اعترفوا عن قيامهم باطلاق النار على المجنى عليه، كما اعترفوا عن جرائم اغتيال اخرى وجرائم تهديد وابتزاز، وقد عرضت اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص وقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٤٠٦ - ١ - أ) من قانون العقوبات العراقي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجرام بغداد تعلن اعتقال عصابة قتلت مشرفاً على مؤسسة اعلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.