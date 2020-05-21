وزير المالية يتوجه الى السعودية مبعوثاً من الكاظمي لمناقشة العلاقات وتشجيع الاستثمار

توجه وزير المالية علي علاوي، الخميس، الى السعودية مبعوثاً من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة العلاقات الثنائية وتشجيع الاستثمار. وقال مكتب الكاظمي في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "وزير المالية علي علاوي يتوجه الى المملكة العربية السعودية مبعوثاً من رئيس مجلس الوزراء". وأضاف أن "الوزير سيناقش العلاقات الثنائية والأوضاع الاقتصادية في المنطقة وتشجيع الاستثمار".

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