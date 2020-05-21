أعلنت دائرة صحة ديالى، الخميس، عن تسجل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا بالمحافظة. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "وصول نتائج التحاليل المختبرية لعائلة المصاب من منطقة خان اللوالوة التابعة لمدينة بعقوبة والبالغ عددهم ٩ أفراد موجبة، اي جميعهم مصابين بالمرض".



ودعت الدائرة، أبناء خان اللوالوة في بعقوبة الجديدة الى "الإلتزام بتنفيذ قرارات خلية الازمة وحظر التجوال حفاظا على سلامة الجميع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل تسع إصابات جديدة بكورونا في ديالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.