واشنطن تتعهد بالانسحاب من "السماوات المفتوحة" لانتهاكات روسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الولايات المتحدة أنها تنوي الانسحاب من اتفاقية السماوات المفتوحة التي تضم 35 بلدا.



وتسمح اتفاقية السماوات المفتوحة بعمليات استطلاع جوية بطائرات غير مسلحة في أجواء الدول المشاركة فيها.

واتهمت الولايات المتحدة روسيا بانتهاك بنود الاتفاقية مرارا.

وقال مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية إن الانسحاب سيتم رسميا في غضون 6 أشهر بناء على شروط الخروج من الاتفاقية.

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وهذه أحدث خطوة تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب بإخراج الولايات المتحدة من معاهدة دولية رئيسية، بعد انسحابها من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى مع روسيا العام الماضي.

وسبق أن أعلنت الإدارة الأمريكية عن نية واشنطن الانسحاب من اتفاقية السماوات المفتوحة المبرمة بين الغرب وروسيا عام 1992.

والاتفاقية التي وقعت عليها 34 دولة تسمح لجيش كل دولة بإجراء طلعات مراقبة جوية فوق أراضي الدولة الأخرى بعد وقت قصير من إعطاء إشعار بذلك.

وينشر البنتاجون طائرتين قديمتين من طراز أو سي-135 لعمليات التحليق المتعلقة بالاتفاقية، وهم ما أقر إسبر بالحاجة إلى تحديثهما، حتى لو لم تلحظ ميزانية البنتاجون ذلك.