قطاع غزة يغلق معبرين في وجه كورونا لنهاية يونيو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت السلطات في قطاع غزة، الخميس، إغلاق معبري رفح وبيت حانون/إيرز اعتبارا من الجمعة بشكل تام حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل، ضمن إجراءات مواجهة كورونا.



وسجلت غزة عدداً كبيراً من الإصابات بفيروس كورونا بين العائدين إلى القطاع واختلاطهم بالعشرات.

وتقرر فرض حظر للتجوال خلال أيام العيد على الأقل حماية للفلسطينيين في قطاع غزة، لكن تم إرجاء استكمال الإجراءات والتأكد من وجود مخالطات خارج الحجر الصحي.

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وتزايدت المخاوف من أن يكون ارتفاع أعداد المصابين مؤشر ونذير خطر كبير يهدد قطاع غزة.

كانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت مساء الخميس، تسجيل 29 إصابة بين العائدين للقطاع بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأيام الأخيرة.

وبالإصابات الجديدة يرتفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 596 إصابة.