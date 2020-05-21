شريكا السلام بالسودان يحسمان عدة ملفات في ولايتين

اتفق وفدا الحكومة الانتقالية السودانية والجبهة الثورية (مسار الشعبية شمال - جناح عقار)، الخميس، على عدد من الملفات العالقة أبرزها السلطة وقضايا الحريات الدينية والترتيبات الأمنية.

جاء ذلك خلال جلسات المفاوضات التي عقدت بين الطرفين، بفندقين في العاصمتين السودانية الخرطوم، والجنوب سودانية جوبا عبر "الفيديوكونفرنس".

وأعلن القيادي بالحرية والتغيير وعضو وفد الحكومة الانتقالية المفاوض إسماعيل التاج، أنه تم الاتفاق على تخصيص نسبة 40% من عائدات منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان لحكومة الإقليم أو الولاية حسب المسمى الذي يتم الاتفاق عليه، و60 % للحكومة الاتحادية لمعالجة القضايا التنموية بالمنطقتين.

كما تم الاتفاق على أن يعقد عند نهاية الفترة الانتقالية، مؤتمرا يشمل الأطراف والوساطة وأصحاب المصلحة لتحديد نسبة ثابتة بعد مضي العشر سنوات الأولى من الاتفاق.

وأضاف التاج أنه تم الاتفاق على تكوين مفوضية للحريات الدينية لمخاطبة كافة القضايا المتعلقة بالحريات الدينية تأكيدا لمبدأ التعايش السلمي بالبلاد وأن السودان يسع الجميع بمختلف أديانهم.

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وأشار عضو الوفد الحكومي إلى الاتفاق على إنشاء وزارة للسلام وحقوق الإنسان على أن تكون التفاصيل المتعلقة بها في الترتيبات الأخيرة.

نوه إلى وجود القليل من القضايا المتعلقة بالترتيات الأمنية الخاصة بمنطقة النيل الأزرق وجنوب كردفان، متوقعا غلق هذا الملف وتوقيع اتفاق سلام في الثلاثين من يونيو/حزيران المقبل، وفقا لخطة الوساطة.

وكانت الوساطة بجنوب السودان، أعلنت عن موعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام بين الفرقاء السودانيين 20 يونيو/حزيران المقبل، كما حددت جدول زمني لحسم القضايا العالقة بين الأطراف.

وأقر فريق الوساطة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، من بينها إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية والحظر الذي فرضه نظام الرئيس المعزول عمر البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب.

ونصت الإجراءات أيضاً على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية.

واستضافت عاصمة جنوب السودان "جوبا" اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات الحركات المسلحة،توِّجت بتوحيد جميع الفصائل في تحالف الجبهة الثورية، وأسندت رئاسته إلى الهادي إدريس يحيى.