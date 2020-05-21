شكرا لقرائتكم تونس.. أعضاء بحركة النهضة يطالبون الغنوشي بالتنحي عن رئاستها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب أعضاء في حركة النهضة التونسية رئيس البرلمان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في بيان بالتنحي عن رئاستها قبل نهاية العام الحالي.

وفي بيان صادم كشرت مجموعة من الحركة عن أنيابها للغنوشي بمن فيهم بعض القيادات المحسوبة على صفه ومناصريه.

وتستعد هذه المجموعة للإعلان عن نفسها كجبهة معارضة جديدة وهي تنسق مع مجموعة العريض والبدوي والمكي وديلو للاستحواذ على الحركة من الغنوشي.