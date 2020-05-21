«إثيوبيا تتحدى».. وزير المياه والطاقة الإثيوبي: سد النهضة اكتمل بنسبة 73% والتعبئة الأولية للخزان ستبدأ في يوليو

قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكيلي إن عملية بناء سد النهضة في بلاده وصلت إلى 73 بالمائة، مشيرا إلى أن التعبئة الأولية لخزان السد ستبدأ في يوليو المقبل.

جاء ذلك في إحاطة قدمتها وزارة المياه والري والطاقة للسفراء المقيمين في أديس أبابا بشأن سير أعمال بناء السد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا) مساء الأربعاء.

وسلط بيكيلي الضوء في تلك الإحاطة، وفق (إينا)، على المفاوضات التي جرت بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن عملية بناء السد.

وأضافت الوكالة أن الوزير شرح أسباب "فشل" المناقشات التي شاركت فيها الولايات المتحدة والبنك الدولي في معالجة الخلاف بين الدول الثلاث. حسبما نشر موقع "مصراوي".

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وأخبر الوزير الإثيوبي السفراء أن السد "لن يسبب أي ضرر لدول المصب".

وفي نفس السياق، قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن قضية "سد النهضة هي الأكثر أهمية بالنسبة لمصر في الوقت الحالي عما يحدث في دول الجوار، مشيرًا إلى أن موقف السودان الحالي من ملف "سد النهضة" يدعونا للتفاؤل.

وأضاف "الفقي" في حواره عبر سكايب لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء، أنه يمكن لمصر لأن تقدم عرضًا إجرائيًا لإثيوبيا للعودة إلى النقطة التي توقفت فيها مفاوضات سد النهضة في واشنطن، موضحًا أن إثيوبيا كانت تسير بشكل جيد في المفاوضات ولكن يبدو أن هناك من همس في أذنها لإفشال المفاوضات.

وأشار، إلى أن الصين والهند قد يكونان خير بديل لأمريكا كوسيط في مفاوضات سد النهضة، حيث أن الصين صاحبة التأثير الأكبر بعد الولايات المتحدة في أزمة سد النهضة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وبدأت إثيوبيا أعمال إنشاء السد عام 2011 على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل) بهدف توليد الكهرباء. فيما تخشى مصر من تأثيره على حصتها من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب.