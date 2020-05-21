"العربية": قيادي بجبهة النصرة يؤكد للقضاء العراقي تورط تركيا وقطر بالإرهاب

أشارت قناة "العربية إلى أن قياديًا في "​جبهة النصرة​" أكد خلال اعترافاته للقضاء العراقي بأن "قطر قدمت لهم التمويل"، منوّهًا بأن "شيخًا قطريًا كان على علاقة وثيقة بالتنظيم وكان ينقل لنا مليون دولار شهريًا"

ولفت القيادي بـ "جبهة النصرة" إلى أن "القطري خالد سليمان كان يحمل لنا الأموال"، مؤكدًا أنهم كانوا ينسقون "مع الأتراك لإدخال المقاتلين إلى البلاد". كما شدد خلال التحقيقات على "تورط ​تركيا​ وقطر بالإرهاب"،