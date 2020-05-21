كونتي: إيطاليا تجاوزت الجزء الأسوأ في حالة الطوارئ التي تسبب فيها الكورونا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​، ان "​إيطاليا​ تجاوزت الجزء الأسوأ في ​حالة الطوارئ​ التي تسبب فيها مرض كوفيد-19"، ويتعين على البلد الآن دخول المرحلة ​الجديدة​ بثقة ومسؤولية في ظل رفع إجراءات العزل العام بتأن".

ولفت كونتي الى انه "لا يمكننا التوقف انتظارا للقاح وإلا سنجد أنفسنا في مواجهة مجتمع ونظام إنتاج معيبين على نحو غير قابل للإصلاح، والبنوك يمكنها بل يتعين عليها بذل المزيد لا سيما في تسريع إجراءات الحصول على قروض تدعمها ​الدولة​".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.