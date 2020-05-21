"رويترز": أميركا تعتزم الإنسحاب من اتفاقية السماوات المفتوحة

أفادت وكالة "رويترز" بأن "الولايات المتحدة تنوي الانسحاب من اتفاقية السماوات المفتوحة التي تضم 35 بلدًا والتي تسمح بعمليات استطلاع جوية بطائرات غير مسلحة في أجواء الدول المشاركة فيها، بحجة أن روسيا انتهكت بنود الاتفاقية مرارًا".
ولفتت الوكالة، نقلًا عن مسؤولين كبار بالإدارة الأميركية، إلى أن "الانسحاب سيتم رسميا في غضون 6 أشهر بناء على شروط الخروج من الاتفاقية".
من جهتها، أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أنه من المتوقع أن تبلغ السلطات الأميركية روسيا رسميا غدا الجمعة بانسحابها من الاتفاقية.
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