"رويترز": أميركا تعتزم الإنسحاب من اتفاقية السماوات المفتوحة

أفادت وكالة "​رويترز​" بأن "​الولايات المتحدة​ تنوي الانسحاب من اتفاقية السماوات المفتوحة التي تضم 35 بلدًا والتي تسمح بعمليات استطلاع جوية بطائرات غير مسلحة في أجواء الدول المشاركة فيها، بحجة أن ​روسيا​ انتهكت بنود الاتفاقية مرارًا".

ولفتت الوكالة، نقلًا عن مسؤولين كبار ب​الإدارة الأميركية​، إلى أن "الانسحاب سيتم رسميا في غضون 6 أشهر بناء على شروط الخروج من الاتفاقية".

من جهتها، أشارت صحيفة "​نيويورك تايمز​" إلى أنه من المتوقع أن تبلغ ​السلطات الأميركية​ روسيا رسميا غدا الجمعة بانسحابها من الاتفاقية.