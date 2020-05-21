أعلن وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبو الريش، عن "تسجيل 29 إصابة من بين العائدين إلى القطاع خلال الأيام الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 49 إصابة، وتبين أن هؤلاء خالطوا العشرات ممن عادوا لغزة في مراكز الحجر الصحي ويجري التحقق من شبهة مخالطتهم لأشخاص من خارج مراكز الحجر".
وأشار ابو الريش الى ان "إمكانية ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا داخل القطاع تظل قائمة، حتى مع اتخاذ كافة التدابير الإحترازية، و خطر فيروس كورونا سيبقى حاضرا وبقوة ما لم يتم التوصل إلى لقاح أو علاج أو طرأ تغير على سلوك الفيروس".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة في قطاع غزة: تسجيل 29 إصابة بكورونا من بين العائدين للقطاع خلال الأيام الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.