الصحة في قطاع غزة: تسجيل 29 إصابة بكورونا من بين العائدين للقطاع خلال الأيام الأخيرة

أعلن وكيل ​وزارة الصحة​ في ​قطاع غزة​ ​يوسف أبو الريش​، عن "تسجيل 29 إصابة من بين العائدين إلى القطاع خلال الأيام الأخيرة، ليرتفع عدد ​الإصابات​ إلى 49 إصابة، وتبين أن هؤلاء خالطوا العشرات ممن عادوا لغزة في مراكز الحجر الصحي ويجري التحقق من شبهة مخالطتهم لأشخاص من خارج مراكز الحجر".

وأشار ابو الريش الى ان "إمكانية ظهور ​حالات​ مصابة ب​فيروس كورونا​ داخل القطاع تظل قائمة، حتى مع اتخاذ كافة التدابير الإحترازية، و خطر فيروس كورونا سيبقى حاضرا وبقوة ما لم يتم التوصل إلى لقاح أو علاج أو طرأ تغير على سلوك الفيروس".