حماس تعلن إغلاق معابر غزة للأفراد تماماً حتى نهاية حزيران 2020

أشار القيادي ب​حركة حماس​ الفلسطينية خليل الحية، إلى أن "ارتفاع أرقام المصابين ب​فيروس كورونا​ في ​قطاع غزة​ مؤشر ونذير خطر كبير يتهدد القطاع".

ولفت الحية، في مؤتمر صحفي مع وكيل ​وزارة الصحة​ ​يوسف أبو الريش​، إلى أنه "سيتم إغلاق معابر غزة للأفراد تماماً حتى نهاية حزيران 2020"، مؤكدًا ضرورة "الالتزام بالإجراءات اللازمة خلال أداء صلاة الجمعة غدًا في مساجد قطاع غزة".

من جهتهم، لفت مسؤولون في الحركة إلى أن "الإغلاق الكامل ليس مطلوبًا حتى الآن"، في وقت أعلن المسؤولون الدينيون في القطاع عن عودة تدريجية لفتح المساجد في 22 أيار بعد شهرين من إغلاقها.