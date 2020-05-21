روحاني: الحكومة قررت إعادة فتح أبواب المزارات الدينية بعد عطلة عيد الفطر مباشرة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "حكومته قررت إعادة فتح أبواب المزارات الدينية بعد عطلة عيد الفطر مباشرة، مع مراعاة كل البروتوكولات الطبية وإجراءات الوقاية من قبل الزوار"، مشيراً الى ان "عدد الإصابات بفيروس كورونا انخفض في معظم أنحاء البلاد ما عدا بعض المحافظات التي لم تراع مبادئ السلامة بشكل جيد".
ولفت روحاني الى انه "نظراً لإمكانية تعرضنا لموجة أخرى من الفيروس في الخريف المقبل حسب بعض الدراسات والتقارير العلمية، فإنه لا بد من مواصلة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي حتى ذلك الحين".
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