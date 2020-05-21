الصحة البريطانية: تسجيل 338 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية تسجيل 338 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، مقابل 363 وفاة في اليوم السابق.

ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، إلى أن حصيلة ضحايا الوباء في ​المملكة المتحدة​ بلغت بذلك 36042 حالة وفاة، مؤكدةً رصد 2615 إصابة جديدة بكورونا مقابل 2472 إصابة أمس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 250908 حالة.

كما أفادت بأن عدد الفحوصات الطبية التي أجريت في المملكة المتحدة لتشخيص حالات كورونا، تجاوز حتى اليوم حد الثلاثة ملايين.