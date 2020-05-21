بوريل لأبو الغيط: الاتحاد الأوروبي يرفض خطط إسرائيل في ضم أراض فلسطينية

أرسل مسؤول ​السياسة​ الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​ ​جوزيب بوريل​، رسالة إلى الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​ ​أحمد أبو الغيط​، أكد فيها "رفض الاتحاد الأوروبي لخطط ​إسرائيل​ في ضم أراض فلسطينية".

ولفت الى ان "الموقف الأوروبي من وضعية الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 لم يتغير، وأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على ​الضفة الغربية​ "، معتبراً أن الضم يُشكل خرقًا خطيرًا للقانون الدولي".

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