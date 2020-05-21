بوريل لأبو الغيط: الاتحاد الأوروبي يرفض خطط إسرائيل في ضم أراض فلسطينية

أرسل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أكد فيها "رفض الاتحاد الأوروبي لخطط إسرائيل في ضم أراض فلسطينية".
ولفت الى ان "الموقف الأوروبي من وضعية الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 لم يتغير، وأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية "، معتبراً أن الضم يُشكل خرقًا خطيرًا للقانون الدولي".
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