السلطات القطرية: تسجيل أكثر من 1.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية القطرية عن "تسجيل أكثر من 1.5 ألف إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، ما يمثل ارتفاعاً طفيفاً مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق"، مشيرة الى "رصد 1554 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" مقابل 1491 إصابة يوم أمس".

ولفتت السلطات الى انه "ارتفع بذلك إجمالي عدد ​الإصابات​ التي تم تسجيلها في قطر منذ بداية الجائحة إلى 38651، بما في ذلك 31346 حالة نشطة بينها 171 مريضا في العناية المركزة، وارتفع عدد المتعافين من كورونا في البلاد خلال آخر 24 ساعة بواقع 688 حالة شفاء جديدة وبلغ 7288 شخصاً".