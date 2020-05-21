أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية بأن "العشرات من المواقع الإسرائيلية، تعرضت لهجوم إلكتروني واسع النطاق"، لافتةً إلى أنه "لم تسجل أضرار في البنية التحتية في إسرائيل". وأشارت إلى أن "الهجوم طال عددًا من المواقع بعضها حكومية، فيما لم يصب أي موقع إسرائيلي لإدارة منشآت حساسة".
من جهتها، نقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن شركة لأمن المعلومات، تأكيدها أن "منظمة من 9 مهاجمين من تركيا وشمال أفريقيا وقطاع غزة، نشطوا منذ الشهر الماضي، في محاولة استهداف مواقع إسرائيلية".
بالتوازي، نوّه قسم السايبر الإسرائيلي، بأنهم "بدأوا يعالجون المشكلة وتوقيف الهجوم، وأوصوا المتصفحين بالامتناع عن الضغط على روابط بالمواقع التي تعرضت للهجوم".
ومن الجدير ذكره أن "الهاكرز" نشروا على واجهات المواقع التي تم اختراقها، مقاطع فيديو تظهر استهداف وتدمير مدن إسرائيلية بوابل من الصواريخ، مع إرفاق عبارة "استعدوا للمفاجأة الكبرى، وإسرائيل لن تكون موجودة بعد 25 عامًا".
كانت هذه تفاصيل خبر "يديعوت أحرنوت": عشران المواقع الإسرائيلية تعرضت لهجوم الكتروني تزامنًَا مع يوم القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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