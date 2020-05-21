"يديعوت أحرنوت": عشران المواقع الإسرائيلية تعرضت لهجوم الكتروني تزامنًَا مع يوم القدس

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" ال​إسرائيل​ية بأن "العشرات من المواقع الإسرائيلية، تعرضت لهجوم إلكتروني واسع النطاق"، لافتةً إلى أنه "لم تسجل أضرار في البنية التحتية في إسرائيل". وأشارت إلى أن "الهجوم طال عددًا من المواقع بعضها حكومية، فيما لم يصب أي موقع إسرائيلي لإدارة منشآت حساسة".

من جهتها، نقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن شركة لأمن المعلومات، تأكيدها أن "منظمة من 9 مهاجمين من ​تركيا​ و​شمال أفريقيا​ و​قطاع غزة​، نشطوا منذ الشهر الماضي، في محاولة استهداف مواقع إسرائيلية".

بالتوازي، نوّه قسم السايبر الإسرائيلي، بأنهم "بدأوا يعالجون المشكلة وتوقيف الهجوم، وأوصوا المتصفحين بالامتناع عن الضغط على روابط بالمواقع التي تعرضت للهجوم".

ومن الجدير ذكره أن "الهاكرز" نشروا على واجهات المواقع التي تم اختراقها، مقاطع فيديو تظهر استهداف وتدمير مدن إسرائيلية بوابل من ​الصواريخ​، مع إرفاق عبارة "استعدوا للمفاجأة الكبرى، وإسرائيل لن تكون موجودة بعد 25 عامًا".