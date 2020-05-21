حكومة الوفاق تستعيد السيطرة على مدينة الاصابعة غرب طرابلس

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، أن قواته "سيطرت على مدينة الأصابعة غرب العاصمة طرابلس بعد معارك مع قوات الجيش الوطني الليبي المتمركزة فيها".
وفي بيان للمركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابع للوفاق، لفت قنونو إلى أن قواتهم "تستعيد السيطرة على مدينة الأصابعة بالكامل، وسلاح الجو يواصل عمليات الرصد والاستطلاع في سماء الأصابعة لرصد أي تحركات للفلول الهاربة".
وكانت قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، تمكنت يوم الاثنين الماضي، من بسط سيطرتها على قاعدة الوطية الجوية، غربي البلاد. وقال المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، في بيان، "قواتنا البطلة سيطرت على قاعدة الوطية الجوية".
فيما قال فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، إن السيطرة على قاعدة الوطية الجوية بداية نحو يوم النصر الكبير، مشيرا إلى أن السيطرة الكاملة على قاعدة الوطية الجوية غربي البلاد، مجرد "انتصار يقربنا أكثر من يوم النصر الكبير".
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