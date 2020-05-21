الخارجية السعودية ترفض خطط إسرائيل لضم أراضٍ بالضفة الغربية وفرض سيادتها عليها

أعربت ​وزارة الخارجية السعودية​ عن رفضها لكل الخطط والإجراءات التي صدرت عن ​إسرائيل​ لضم أراضٍ في ​الضفة الغربية​ وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. وأكدت الوزارة "تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشددةً على موقف المملكة الثابت "تجاه ​الشعب الفلسطيني​ الشقيق ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته، وإقامة ​الدولة الفلسطينية​ المستقلة، وعاصمتها ​القدس الشرقية​، كما تؤكد دعم المملكة للجهود الداعية لدفع عجلة التفاوض وفق مقررات الشرعية الدولية، للتوصل إلى حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق".

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