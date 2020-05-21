أردوغان: إسطنبول أصبحت مركزاً دولياً في مجال الصحة

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ ان خلال افتتاحه مدينة "باشاك شهير تشام وساكورا" الطبية في الشطر الأوروبي من مدينة ​إسطنبول​ ان "مدينة باشاك شهير الطبية ستكون إحدى العلامات التجارية التركية في مجال ​السياحة​ العلاجية، وان مدينة إسطنبول أصبحت مركزا دوليا في مجال ​الصحة​"، مشيرا "أن مدينة "باشاك شهير" الطبية من خلال بنيتها التحتية التكنولوجية ومبانيها ومرافقها ستكون إحدى معالمها".

هذا وشكر أردوغان رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​ على مشاركته في الافتتاح، كما شكر شركتي المقاولات التركية واليابانية والمهندسين والعاملين الذين ساهموا في بناء هذا المشروع.