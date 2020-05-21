أردوغان: إسطنبول أصبحت مركزاً دولياً في مجال الصحة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان خلال افتتاحه مدينة "باشاك شهير تشام وساكورا" الطبية في الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول ان "مدينة باشاك شهير الطبية ستكون إحدى العلامات التجارية التركية في مجال السياحة العلاجية، وان مدينة إسطنبول أصبحت مركزا دوليا في مجال الصحة"، مشيرا "أن مدينة "باشاك شهير" الطبية من خلال بنيتها التحتية التكنولوجية ومبانيها ومرافقها ستكون إحدى معالمها".
هذا وشكر أردوغان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على مشاركته في الافتتاح، كما شكر شركتي المقاولات التركية واليابانية والمهندسين والعاملين الذين ساهموا في بناء هذا المشروع.
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