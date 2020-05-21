عطاالله: طلائع إقرار سلة قوانين المحاسبة ومكافحة الفساد بدأت

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​جورج عطاالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "طلائع إقرار سلة قوانين المحاسبة و​مكافحة الفساد​ بدأت عبر إقرار قانون رفع ​السرية المصرفية​ في ​اللجان المشتركة​، ورفعه الى الهيئة العامة للتصويت النهائي عليه". إضغط للمزيد

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