ذبيان: معركة قوى المقاومة هي إنتصارات على درب تحرير فلسطين

توجه رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان بـ"تحية الصمود والمقاومة الى فلسطين وشعبها بمناسبة يوم القدس العالمي الذي يحل هذا العام بظل إنتشار وباء كورونا، ما يمنعنا من إحياء المناسبة شعبياً كما درجت العادة منذ أعوام، لكنه لن يبدل في موقفنا الثابت ومبدأنا الراسخ في إيماننا المطلق بأن فلسطين بقدسها وأقصاها على موعد مع النصر المحتوم، والذي لم يعد بعيداً بظل الإنتصارات التي يحققها محور المقاومة على امتداد ساحات الصراع، من اليمن الى العراق وسوريا مرورا بلبنان وصولا الى فلسطين حيث جوهر الصراع وبوصلة المقاومة الحقيقية".
ولفت ذبيان الى ان "المواقف والكلمات المشتركة التي القاها قادة محور المقاومة بمناسبة يوم القدس العالمي ما هي الا دليلا قاطعا على وحدة جبهة المقاومة ووحدة المصير في مواجهة عدو واحد، ما يثبت مجدداً ان المعركة التي تخوضها قوى المقاومة هي إنتصارات على درب تحرير فلسطين والانتصار لقضيتها العادلة إنسانياً واخلاقياً، وهذا ما يدفعنا للتأكيد على أن فلسطين ستبقى قضية كل مناضل وحر في هذا العالم، وكل الصفقات والمؤامرات من وادي عربة الى صفقة القرن ستسقط بفعل إرادة المقاومة".
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