بو عاصي: مجلس النواب أقر اقتراح قانون وهب فائض الغذاء في اللجان المشتركة

أفاد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​بيار بو عاصي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بأن "​مجلس النواب​ اقر اليوم اقتراح قانون وهب فائض الغذاء في ​اللجان المشتركة​"، مشيرًا إلى أنه "كان لي شرف ترؤس اللجنة الفرعية التي عدلته على أمل ان نكون ساهمنا برفع الضائقة الغذائية عن كثر من المحتاجين في مجتمعنا موعدنا في الهيئة العامة للتصويت عليه. مع تحياتي وشكري لكل من ساهم بوصوله".

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