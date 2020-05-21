أعلنت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار، في تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا في عكار ان "الحالات التي تم تسجيلها في عكار منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم قد بلغت 62 اصابة، وتم تسجيل 38 حالة ايجابية و3 اصابات جديدة و24 حالات شفاء، اضافة الى تسجيل 391 حالة حجر منزلي بين مقيمين ووافدين".
هذا وأعلنت وزارة الصحة العامة، في وقت سابق، عن "تسجيل 63 إصابة جديدة بكورونا ليصل العدد إلى 1024 حالة 36 من الأشخاص المقيمين و27 حالة من الوافدين"، مشيرة الى "تسجيل 663 حالة شفاء، في حين إستقر عدد الوفيات على 26 حالة، والحالات الحرجة 4 حالات".
كانت هذه تفاصيل خبر ادارة الكوارث بعكار: الحالات التي تم تسجيلها منذ 17 آذار الماضي بلغت 62 اصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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