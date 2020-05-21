قبلان يدعو المؤمنين إلى استهلال شهر شوال غروب يوم السبت

دعا رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان المؤمنين إلى استهلال شهر شوال للعام 1441 هـ غروب يوم السبت المقبل الواقع في 29 رمضان الموافق 23/8/2020م.
وتتلقى دوائر المجلس الاتصالات من داخل لبنان والخارج على الأرقام التالية:457800/01-456703/-456702/01-01-456701/01 .
هذا، ويعتذر قبلان عن تقبل التهاني بالعيد بسبب جائحة كورونا والظروف الصعبة التي يعيشها وطننا والمنطقة، سائلا المولى ان يتقبل صيام الصائمين واعمالهم وان يحفظ وطننا واهلنا وبلادنا من كل بلاء ووباء وسوء.
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