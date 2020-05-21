قبلان يدعو المؤمنين إلى استهلال شهر شوال غروب يوم السبت

دعا رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ المؤمنين إلى استهلال شهر شوال للعام 1441 هـ غروب يوم السبت المقبل الواقع في 29 رمضان الموافق 23/8/2020م.

وتتلقى دوائر المجلس الاتصالات من داخل ​لبنان​ والخارج على الأرقام التالية:457800/01-456703/-456702/01-01-456701/01 .

هذا، ويعتذر قبلان عن تقبل التهاني بالعيد بسبب جائحة ​كورونا​ والظروف الصعبة التي يعيشها وطننا والمنطقة، سائلا المولى ان يتقبل صيام الصائمين واعمالهم وان يحفظ وطننا واهلنا وبلادنا من كل بلاء ووباء وسوء.